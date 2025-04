Cesenatico, grande successo per “La notte dei Pupazzi” alla biblioteca Comunale

Sabato 29 marzo, la biblioteca Comunale di Cesenatico ha ospitato la “Notte dei Pupazzi”, un grande evento che ha attirato più di 40 bambini per avvicinarli alla lettura. Ognuno di loro ha lasciato in biblioteca i suo “pupazzi” per fargli trascorrere una notte in compagnia dei libri per poi andare a ritirarli il lunedì seguente.

I pupazzetti – insieme agli operatori della biblioteca – hanno avuto la possibilità di scegliere un libro tutto per loro, proprio come farebbe un lettore curioso, e hanno partecipato a diverse attività divertenti che sono state documentate con numerose fotografie da mostrare a bambine e bambini per renderli partecipi di un’esperienza che unisce gioco e lettura in modo coinvolgente. Questa iniziativa nasce proprio con l’intento di promuovere l’abitudine alla lettura, soprattutto nei primi anni di sviluppo dei bambini.

Comunicato stampa