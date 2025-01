Cesenatico. I controlli di fine anno della Polizia Locale. Due denunce per guida in stato di ebrezza e quattro segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti

Cesenatico, 8 gennaio 2025_Il Comando di Polizia Locale negli ultimi giorni dell’anno ha intensificato il controllo del territorio, concentrando la sua attività sulla sicurezza stradale, sul presidio in occasione delle manifestazioni pubbliche e sulla prevenzione e repressioni dei reati di furto.

Sono state due le persone denunciate per guida in stato d’ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida. Sul fronte delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti sono stati segnalati quattro maggiorenni trovati in possesso di modica quantità di “hashish”. In un’occasione si è provveduto a fermare e deferire alla competente un giovane classe ’98, nordafricano residente a Cervia trovato in possesso di 20 grammi di “hashish” occultato all’interno degli slip. Nei giorni successivi il giovane è stato nuovamente denunciato per il medesimo reato in quanto trovato in possesso di un’ingente somma di denaro e 12 grammi di “hashish”. La scrupolosa attività di osservazione ha permesso di un uomo di origine albanese, residente a Gatteo per spaccio di stupefacenti ed “incauto acquisto” e contestualmente deferire l’acquirente italiano pluripregiudicato, colto nell’atto di cedere un monopattino di provenienza furtiva in cambio di un’irrisoria cifra di denaro e della sostanza stupefacente.

Sul fronte delle manifestazioni pubbliche, anche in virtù delle recenti misure atte a prevenire attacchi terroristici, la Polizia Locale ha presidiato le aree dei mercatini di natale e ha contribuito a garantire la sicurezza dei numerosi eventi del calendario cesenaticense. Con l’inizio dell’anno proseguono i controlli in materia di sicurezza urbana e polizia stradale sull’intero territorio comunale.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini

«Ci tengo a ringraziare tutti i nostri agenti che hanno svolto un lavoro puntuale e meticoloso durante tutti i giorni di festa, garantendo la sicurezza di cittadini e turisti durante i tantissimi eventi che sono stati organizzati quest’anno», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.

Comune di Cesenatico