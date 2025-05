Cesenatico, il grattacielo diventa musa creativa: studenti dell’Arfelli vincono con il concorso #Voilàcesenatico

Un simbolo cittadino trasformato in un’esplosione di fantasia e creatività dagli studenti di terza media della scuola Arfelli. Il grattacielo di Cesenatico, storico edificio costruito negli anni ’50, è stato reinterpretato in più di cento modi originali dagli alunni, grazie al concorso #Voilàcesenatico, promosso in collaborazione con il Comune di Cesenatico.

L’idea, spiegano le docenti di Arte e Immagine della scuola Arfelli, nasce con l’intento di stimolare nei ragazzi un nuovo approccio all’educazione civica, facendo riflettere sul valore e sulla valorizzazione del territorio in modo creativo e coinvolgente.

L’assessore alla Cultura e alla Scuola, Emanuela Pedulli, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di coinvolgere i giovani nella scoperta e promozione delle peculiarità locali.

Una giuria di prestigio, composta da personalità legate a Cesenatico e riconosciute a livello nazionale, ha valutato le opere: tra questi l’ex allenatore del Milan Alberto Zaccheroni, il cantante Mirko Casadei, l’artista Simone Tribuiani, la rappresentante comunale Tania Gianesi e la dirigente scolastica Silvia Tognacci.

Sono stati premiati 22 studenti, con il disegno vincitore trasformato in una cartolina ufficiale destinata ai turisti. Il primo premio è stato assegnato a Diletta Alessandrini della 3 D, che ha realizzato un’immagine in stile liberty raffigurante una sirena appoggiata al grattacielo, simbolo di serenità e relax, caratteristiche che accompagnano i visitatori di Cesenatico.

Il secondo posto è andato a Riccardo Bussi della 3 H per la sua composizione ricca di riferimenti iconici alla storia e alla cultura cittadina, mentre il terzo premio è stato assegnato ad Alessandro Fusco della 3 A, autore di un’immagine ispirata all’onda di Hokusai di grande impatto visivo.

La giuria ha inoltre conferito una menzione speciale a Elia Altini della 3 C, che ha disegnato Marco Pantani con il grattacielo sulle spalle, omaggio al celebre ciclista che ha reso celebre Cesenatico nel mondo.

La cerimonia di premiazione si terrà il 31 maggio alle ore 10.45 nell’aula magna dell’istituto, con la presenza della giuria, degli studenti e del Sindaco Matteo Gozzoli.