Cesenatico. Il Rendiconto 2024 arriva in Consiglio Comunale

Cesenatico, 28 aprile 2025_ Il rendiconto 2024 arriva in consiglio comunale dopo un primo passaggio in commissione. La delibera di consiglio verrà discussa nella seduta di martedì 29 aprile.

Il rendiconto

Il risultato d’amministrazione complessivo chiude con un avanzo disponibile di € 6.658.692,81 (mentre nel 2023 era stato di € 3.767.345,81) e una parte di questo tesoretto sarà impiegato per finanziare alcuni investimenti dul territorio. L’opera più importante sarà la realizzazione del nuovo Ponte del Gatto con una spesa di € 2.200.000,00 evitando così l’accensione di un mutuo; il piano asfalti potrà contare su un finanziamento di € 500.000 mentre € 200.000 saranno impiegati per la nuova copertura della Piscina comunale. La manutenzione del verde potrà contare su un impegno di € 100.000,00 mentre € 60.000,00 verranno impiegati per le fognature dello stadio comunale. La progettazione dell’impianto sportivo di Bagnarola registrerà un investimento di € 50.000 mentre € 80.000 saranno impiegati nella manutenzione delle Porte Vinciane. Oltre € 300.000 andranno nel capitolo dell’edilizia scolastica e infine € 10.000 verranno impiegati per l’area cani di Cannucceto.

La gestione 2024 mostra una sostanziale tenuta dei conti. Il fondo di cassa chiude ad € 13.433.813,48 (in aumento di circa 2,5 milioni rispetto al 2023), i tempi medi pagamento sono inferiori rispetto a quanto previsto dalla norma di 12 giorni (consentendo così di non prevedere accantonamento ad apposito fondo per il 2025). Sul fronte investimenti nel 2024 sono stati impegnati € 18.452.000, contro i circa € 11.400.000 dell’anno precedente, segno questo di una buona capacità dell’Ente considerando anche gli interventi succedutisi nel corso dell’anno di adeguamento negli importi delle opere a fronte delle revisioni prezzi imposte da norme di legge. Da notare il buon andamento degli oneri di urbanizzazione incrementati di circa € 700.000 sul 2023

Buona parte del risultato dell’avanzo libero è stato dato dalla diminuzione del Fondo Contenzioso che a fine 2024 si attesta ad € 1.943.942,21, (era di circa 4,4 milioni a fine 2023). Il Fondo crediti di dubbia esigibilità mostra un dato molto elevato pari a € 30.255.193,97 (in riduzione di circa 6 milione rispetto al 2023) dove a pesare in maniera preponderante sono le annualità IMU da piattaforme ENI (per quasi il 35% dell’importo), recuperi Tari, le insinuazioni in fallimenti e le sanzioni amministrative. Su tale aspetto è stata fatta una completa opera di verifica e pulizia, in modo che il dato di bilancio rispecchi le effettive partite pendenti e le relative possibilità di recupero.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Jacopo Agostini

«Grazie alla riduzione del fondo contenziosi dovuto soprattutto alla vittoria di una causa possiamo contare su un importante avanzo libero che ci consente di finanziare 1 milione di lavori aggiuntivi rispetto al bilancio previsionale. La cosa più importante è senza dubbio la realizzazione del nuovo ponte del gatto senza accendere nuovi mutui. Potevamo scegliere di attivare un mutuo e finanziare altre opere ma abbiamo preferito evitare in questa fase di instabilità e di tassi elevati», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Si conferma la tenuta dei conti del Comune e un deciso miglioramento della capacità di riscossione delle proprie entrate. con la gestione 2024 viene aumentata la cassa disponibile e decisamente ridotti i tempi di pagamenti dei fornitori. occorrerà come sempre prudenza e attenzione nella gestione dei prossimi mesi, anche in vista del tagliando di metà anno dei conti dell’ente: abbiamo comunque un discreto tesoretto da poter utilizzare per fronteggiare minori entrate o maggiori spese», le parole dell’assessore Jacopo Agostini.

