Cesenatico, il sindaco Gozzoli accoglie il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza

Ieri, martedì 12 agosto, il sindaco Matteo Gozzoli ha ricevuto in municipio il colonnello Roberto Prosperi, recentemente nominato nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza. Prosperi subentra al colonnello Vito Pulieri, destinato a Venezia per un nuovo e prestigioso incarico.

All’incontro era presente anche il luogotenente Alfredo Opipari, comandante della tenenza di Cesenatico, accompagnato dalle allieve della Guardia di Finanza in servizio in città come rinforzo estivo.

«È stato un momento importante di conoscenza e di confronto» ha dichiarato il sindaco Gozzoli, sottolineando l’impegno delle Fiamme Gialle a tutela della legalità e della sicurezza sul territorio.

Il colonnello Prosperi, nel suo nuovo ruolo, guiderà le attività della Guardia di Finanza a livello provinciale, proseguendo il lavoro svolto dal suo predecessore e rafforzando la collaborazione con le amministrazioni locali.