Cesenatico, il Sindaco Gozzoli esprime preoccupazione per la possibile chiusura della sala operativa del Commissariato di Cesena

Il Sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha espresso il suo forte disappunto riguardo all’ipotesi avanzata dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) secondo cui il Ministero dell’Interno avrebbe in programma di chiudere la centrale operativa del Commissariato di Polizia di Cesena, trasferendo il servizio a Forlì.

“Non posso che unirmi allo stupore e allo sconcerto già manifestato dal Sindaco di Cesena Enzo Lattuca”, ha dichiarato Gozzoli. “Una decisione di questo tipo non solo allontanerebbe un fondamentale presidio di sicurezza dal cesenate, ma rischierebbe anche di indebolire il nostro territorio, che include la costa e una notevole affluenza turistica, con circa 5 milioni di presenze annue, di cui 3,5 milioni solo a Cesenatico.”

Il Sindaco ha sottolineato come il Commissariato di Cesena, oltre a garantire la sicurezza sul territorio durante tutto l’anno, svolga un ruolo cruciale durante la stagione estiva, grazie alla presenza del Posto di Polizia estivo. La sinergia tra le forze dell’ordine ha contribuito in modo determinante al mantenimento di alti livelli di sicurezza, specialmente nelle zone turistiche.

Gozzoli ha inoltre ricordato come il recente Processo Radici abbia messo in evidenza l’importanza di avere presidi di polizia locali per contrastare efficacemente la criminalità organizzata. “Mi auguro che questa notizia non si confermi”, ha aggiunto il Sindaco, “ma se dovesse essere confermata, sarò al fianco del Sindaco di Cesena nel coinvolgere tutti i rappresentanti istituzionali affinché il Ministero dell’Interno riveda questa decisione, che ritengo profondamente errata.”