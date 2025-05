Cesenatico, in arrivo i fuoriclasse degli sport da combattimento: tre giorni di allenamenti sul mare con i campioni mondiali

Dal 16 al 18 maggio, la spiaggia di Cesenatico si trasformerà in un dojo a cielo aperto. È tutto pronto per l’edizione 2025 del Combat Camp, il raduno nazionale dedicato agli sport da combattimento che richiama ogni anno atleti e appassionati da tutta Italia – e non solo. Anche quest’anno, infatti, sono oltre 100 gli iscritti, con partecipanti provenienti anche dalla Svizzera.

La location scelta è l’Accademia Acrobatica, che ospiterà i tatami per le sessioni di kickboxing, Muay Thai e pugilato. L’evento, unico nel suo genere in Italia, unisce formazione ad altissimo livello e momenti di aggregazione in riva al mare.

Organizzato da Massimo Mariani dell’Edera Kickboxing di Forlì, il Combat Camp 2025 punta in alto, proponendo un cast di ospiti di caratura internazionale. Tra i protagonisti più attesi figura il pluricampione mondiale di Muay Thai Yodpt Petchrungruang, leggenda tailandese che sarà impegnato in un match per difendere la cintura pochi giorni dopo la sua partecipazione al camp.

Sul fronte kickboxing, scenderà in campo Angelo Volpe, atleta professionista con numerosi titoli alle spalle e attivo nei circuiti internazionali più prestigiosi. A completare il quartetto di élite, Mirko Flumeri, attuale campione del mondo WKU e veterano di titoli europei e italiani, e Jordan Valdinocci, tre volte campione mondiale e unico italiano a collaborare con atleti del circuito UFC, la più importante promotion globale di arti marziali miste.

I partecipanti avranno la possibilità di allenarsi fianco a fianco con i campioni, partecipando a sessioni tecniche da due ore ciascuna, direttamente sulla sabbia. Un’occasione imperdibile per imparare strategie, tecniche e segreti direttamente da chi ha conquistato i vertici delle classifiche mondiali.

Il Combat Camp non è solo sport ad alti livelli: l’atmosfera rilassata, la cornice marittima e i momenti dedicati al relax rendono l’esperienza coinvolgente anche sul piano umano e sociale. Per il pubblico e gli appassionati, sarà anche possibile assistere agli allenamenti, avvicinarsi al mondo degli sport da combattimento e vivere tre giorni di spettacolo sportivo in uno scenario unico.