Cesenatico. In aumento la partecipazione ai Centri Estivi Comunali: sono 152 gli iscritti totali

12 giugno 2025_Sono in aumento i partecipanti ai centri estivi comunali con 152 iscrizioni totali rispetto alle 132 dello scorso anno. Le adesioni al Centro Estivo Infanzia sono state 62 e bambine e bambini svolgono l’attività presso la scuola dell’Infanzia Arcobaleno di via Vespucci; le adesioni al Centro Estivo Primaria/Adolescenti invece sono state ben 84 e l’attività viene svolta alla Scuola Elementare Da Vinci di via Caboto. Ai centri estivi comunali potevano iscriversi bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti nel territorio comunale di Cesenatico.

Le parole dell’assessore Emanuela Pedulli

«Anche i centri estivi rappresentano ormai una solida realtà per Cesenatico perché da un lato offrono un’offerta educativa a formativa a bambini e ragazzi del territorio e dall’altra supportano le famiglie nella gestione pratica della quotidianità. Siamo felici delle adesioni in crescente che sono un ottimo segnale per questa iniziativa», il commento dell’assessore Emanuela Pedulli.

