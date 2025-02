Cesenatico. La conta dei danni dopo l’alluvione è arrivata a € 1.500.000,00

I tecnici comunali continuano a lavorare per una mappatura completa di tutte le criticità



Cesenatico, 14 novembre 2024_Continua la conta dei danni della città di Cesenatico dopo gli eventi alluvionali di sabato 19 e domenica 20 ottobre. Nelle scorse settimane il sindaco Matteo Gozzoli aveva convocato una conferenza straordinaria dei capigruppo per aggiornali sulla situazione, e ad oggi il lavoro degli uffici ha contato danni per € 1.500.000,00 tra lavori affidati e lavori ancora da affidare. La stima è cresciuta rispetto alla prima previsione con il lavoro dei tecnici comunali che è andato avanti senza sosta. L’Amministrazione Comunale al momento ha stanziato € 700.000,00 attraverso il riconoscimento un debito fuori bilancio che dovrà essere approvato consiglio comunale il 28 novembre prossimo.

Per quanto riguarda i lavori già affidati, in merito alla pulizia straordinaria e il ripristino della rete fognaria bianca sono previsti € 150.000,00 mentre la riparazione degli idrovori – sempre per quanto riguarda le acque bianche – si richiede un investimento di € 250.000,00. Per quanto riguarda invece i danni agli edifici pubblici, tra cui uffici comunali e sedi scolastiche i lavori di ripristino arrivano a toccare quota € 100.000,00 mentre sempre € 100.000,00 serviranno per intervenire sul verde pubblico, una parte che sarà interamente gestita da Cesenatico Servizi. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione la conta dei danni è arrivata al momento a € 190.000,00.

La macchina comunale sta lavorando per definire nel dettaglio anche la restante parte dei danni – i cui interventi sono meno urgenti – che si aggira intorno a ulteriori € 700.000,00 in attesa di avere notizie dal governo dopo che per l’Emilia-Romagna è stato proclamato lo stato di emergenza.

