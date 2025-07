Cesenatico: la Galleria “Leonardo da Vinci” diventa punto di informazione turistica e centro culturale multimediale

A partire dal mese di agosto, la Galleria “Leonardo da Vinci” di Cesenatico si trasformerà anche in un nuovo punto di informazione turistica, presidiato da personale esperto e formato per il servizio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica). Lo annuncia oggi il Comune di Cesenatico in un comunicato ufficiale.

Il nuovo presidio offrirà informazioni su eventi, attrazioni e mezzi di trasporto, diventando un punto di riferimento durante la stagione estiva e oltre. Sono già in corso le pratiche per rendere lo spazio una vera e propria Welcome Room, completa di segnaletica dedicata con i loghi ufficiali della Regione e della destinazione turistica. “Dal mese di agosto la Galleria sarà presidiata da addetti esperti e formati per tutti gli aspetti culturali e per il servizio turistico”, si legge nel comunicato del Comune.

Il rilancio culturale con il Bando Borghi

La nuova destinazione della Galleria rientra nel progetto di valorizzazione sostenuto dal Bando Borghi, grazie al quale lo spazio è stato trasformato in esposizione permanente della collezione d’arte comunale. Al centro della sala è stato installato un grande touch screen interattivo per esplorare la città di Cesenatico come “piccola città d’arte”, mentre grandi display digitali raccontano in modo integrato il patrimonio artistico e culturale locale.

La galleria d’arte virtuale, fruibile anche online, ospita una selezione di opere di alcuni dei più importanti artisti contemporanei del dopoguerra, incluse quelle del lascito di Giovanni Bissoni, acquisito nel 2024.

Inoltre, sul portale virtuale della Galleria sono disponibili 30 video illustrativi, in italiano e inglese, dedicati al patrimonio culturale cittadino e ai percorsi artistici.

Un videogioco per scoprire Cesenatico nei panni di Leonardo

Nel progetto rientra anche uno strumento educativo e ludico originale: è stato infatti sviluppato un videogioco disponibile online e su smartphone, che permette agli utenti di “mettersi nei panni di Leonardo da Vinci” e scoprire la città di Cesenatico a 500 anni di distanza. Il gioco consente di esplorare aspetti noti e nascosti della storia e della cultura locale.

Con questa iniziativa, la Galleria “Leonardo da Vinci” si conferma come luogo simbolo del dialogo tra arte, tecnologia e accoglienza turistica, arricchendo l’offerta culturale e informativa della città.