Cesenatico. La Galleria “Leonardo da Vinci” diventa tutta nuova tra arte e futuro

Il 21 e il 22 dicembre comincia la nuova vita dello spazio cittadino completamente rinnovato grazie al finanziamento del Bando Borghi

Cesenatico, 17 dicembre 2024_La Galleria “Leonardo Da Vinci” di Cesenatico si prepara ad avere una vera e propria nuova vita tra arte e futuro, una piccola rivoluzione per uno dei luoghi centrali della vita culturale della città. Lo spazio affacciato sul Porto Canale diventa lo spazio espositivo permanente della collezione d’arte comunale e si affaccia sul futuro grazie a nuovi strumenti e linguaggi di comunicazione e fruizione. In parallelo, con altri interventi di aggiornamento della segnaletica turistica il centro storico assumerà sempre più la veste di un “borgo di cultura”, mettendo in rete le emergenze della città e dando loro anima con le voci dei suoi abitanti. Tutte le azioni nascono dalle risorse derivanti del “Bando Borghi” che ha garantito a Cesenatico un finanziamento da € 200.000.

Al centro della Galleria sarà collocato un grande touch screen con cui gli utenti potranno interagire per scoprire Cesenatico come piccola città d’arte. Attorno grandi display digitali utili alla narrazione integrata. Proprio su questi supporti sarà possibile visitare la galleria d’arte virtuale che ospita la collezione del Comune di Cesenatico composta dalle opere di alcuni tra i maggiori artisti contemporanei del dopoguerra, e alla quale si è aggiunto l’anno scorso il prezioso lascito di Giovanni Bissoni. La galleria virtuale sarà disponibile anche sul web, comodamente da casa per tutti. Sul portale virtuale della Galleria saranno disponibili anche 30 video realizzati per illustrare il patrimonio culturale cittadino e i percorsi d’arte presenti. Ogni video è disponibile sia in italiano che in inglese. È stato inoltre progettato e realizzato un videogame disponibile sul web e anche sullo smartphone per mettersi nei panni di Leonardo da Vinci e tornare a Cesenatico 500 anni dopo. Si potrà giocare e scoprire gli aspetti noti e meno noti di Cesenatico, della sua storia e della sua cultura.

Arrivando alle iniziative per il consolidamento di Cesenatico come “borgo di cultura”, è stata realizzata una nuova segnaletica turistica dedicata che suggerirà i percorsi alla scoperta della città e dei suoi luoghi più interessanti: sei cartelli mappa nei luoghi di ingresso pedonale al centro storico, otto cartelli sui siti artistici e dieci cartelli freccia che dal porto canale indicano i siti del centro; sarà inoltre migliorata anche l’accessibilità, con un intervento al Museo della Marineria che completa una azione già avviata. Sempre all’interno del Bando Borghi si inserisce anche l’ampliamento del progetto “Custodi dell’Arte” il progetto di podcast itinerante e vivente che si è arricchito di sette nuove tracce.

Sabato 21 dicembre e domenica 22 dicembre sono in programma alcuni eventi di lancio di queste novità: sabato 21 alle 17 è in programma il vernissage in pinacoteca e virtual gallery della mostra “Premio Cesenatico. Arte italiana degli anni 50 nella collezione comunale”; domenica 22 dicembre alle 10 e alle 11 partono due tour guidati tra i racconti di “Custodi dell’Arte” mentre alle 15 in Biblioteca si svolgerà un laboratorio per bambini dedicato a Leonardo e alle 17 in galleria, l’attore Camillo Grassi racconterà, nei panni di Leonardo, il viaggio del Genio a Cesenatico.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Emanuela Pedulli

«Siamo molto orgogliosi di presentare questo progetto che unisce e concilia la tradizione artistica di Cesenatico con lo spirito di innovazione e rinnovamento che serve a una città come la nostra. La Galleria è già un luogo magico che in questo modo acquista ancora più valore e significato: vogliamo aprirci in maniera trasversale a tutte le generazioni presenti tra la nostra cittadinanza. Finalmente, dopo decenni, restituiamo alla comunità e ai turisti la nostra collezione d’arte che nel corso degli anni si è arricchita sempre di più», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Sul Bando Borghi è stato fatto un grandissimo lavoro di cui ringrazio davvero ogni persona della macchina comunale che si è impegnata. Le azioni messe in campo spaziano senza lasciare indietro niente: la dimensione virtuale della galleria ma anche i nuovi cartelli, l’ampliamento di “Custodi dell’Arte” e l’accessibilità del Museo della Marineria. Siamo davanti a qualcosa di storico per la nostra città e siamo davvero felici di poterci aprire ulteriormente come una vera e propria città d’arte», il commento dell’assessore Emanuela Pedulli.

Comune di Cesenatico