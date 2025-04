Cesenatico. La passeggiata del Porto Canale di Levante sarà dedicata a Ferruccio Benzoni

È arrivata nei giorni scorsi l’autorizzazione della Prefettura

Cesenatico, 3 aprile 2025_ La passeggiata lungo il porto canale di Cesenatico – dal lato di Levante – sarà dedicata a Ferruccio Benzoni, poeta e intellettuale tra i più importanti della storia di Cesenatico. Il tratto sarà quello che va dal Giardino degli Archi all’imbocco del porto, un luogo simbolico e di grande significato che vedrà l’installazione di un cartello dedicato. La prefettura ha inviato l’autorizzazione nei giorni scorsi dopo che la giunta comunale aveva avviato l’iter necessario confrontandosi anche con la famiglia del poeta e con l’associazione “Ferruccio Benzoni”.

Ferruccio Benzoni è nato 1949 a Cesenatico. Negli anni ’70 ha dato vita alla rivista Sul porto attirando l’attenzione di critici e poeti come Franco Fortini, Pier Paolo Pasolini, Giovanni Giudici, Alfonso Gatto e nel 1977 incontrerà Vittorio Sereni. La raccolta Fedi nuziali è pubblicata nel 1991 da Scheiwiller mentre nel 1995 esce per Marsilio Numi di un lessico figliale in cui è rievocata l’esperienza della grave malattia che aveva colpito il poeta. Nel 2020 Marcos y Marcos pubblica l’opera completa di tutte le sue poesie a cura di Dario Bertini con l’introduzione di Massimo Raffaeli.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Siamo molto felici che la Prefettura ci abbia autorizzato a procedere con questa intitolazione che è molto importante per la città perché ne riconosce e ripercorre una parte culturale e storica molto importante. Insieme alla giunta ci siamo dedicati alle intitolazioni e dopo Baredi, Capiozzo e le vittime delle foibe, mettiamo un ultimo tassello importantissimo», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

