Cesenatico. La Polizia Locale ferma un uomo con sostanze stupefacenti e banconote di piccolo taglio

Il controllo è stato svolto lunedì 3 giugno, prima con una perquisizione personale e poi con il controllo a una struttura ricettiva dove alloggiava



Cesenatico, 11 giugno 2024_Nel primo pomeriggio di lunedì 3 giugno la Polizia Locale di Cesenatico – impiegata nell’attività di pattugliamento del territorio – ha controllato nella zona di Ponente un cittadino nordafricano di 30 anni. Molto nervoso all’atto del controllo, gli agenti hanno proceduto con la perquisizione personale dell’uomo rinvenendo tre involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina già suddivisa in dosi pronta dunque alla cessione. Avendo notato l’uomo uscire da una vicina struttura ricettiva, è stata operata una perquisizione all’interno della stanza occupata dallo straniero dalla sera precedente dove venivano ritrovate ulteriori dosi di sostanza stupefacente per complessivi 30 grammi nonché denaro contante in banconote da piccolo taglio. L’uomo è stato dunque fotosegnalato e, vista la condizione di clandestinità e di disoccupazione, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato poi tradotto presso le camere di sicurezza del comando di Polizia locale di Cesena in attesa della direttissima fissata per la giornata del 4 giugno nel corso della quale è stato convalidato l’arresto.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini

«La polizia locale è impegnata nella attività di controllo del territorio fino all’una di notte finalizzate a prevenire e contrastare episodi di degrado urbano. La stagione sta per entrare nel vivo e li ringraziamo per il prezioso lavoro che svolgono», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.