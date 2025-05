Cesenatico. L’Amministrazione Comunale è al lavoro per l’acquisizione della “Conserva Battistini”

La proposta è già stata approvata in Consiglio Comunale nel mese di aprile

Cesenatico, 12 maggio 2025_ L’amministrazione comunale è al lavoro per l’acquisizione della “Conserva Battistini”, immobile che si trova in Piazza delle Conserve nel cuore del quartiere “E Mont” e che rappresenta un edificio dal grande valore storico e culturale. In questi mesi l’ufficio patrimonio ha lavorato insieme alla giunta per permettere all’ente di rientrarne in possesso in quanto legittimo proprietario come testimoniano gli atti documentali risalenti al 1940. La “Conserva Battistini” è una vecchia conserva convertita ad abitazione che necessita di un profondo intervento di risanamento. È adiacente alla Conserva Biagini – già incluso all’interno del patrimonio comunale – dove viene allestito il presepe.

Le parole dell’assessore Jacopo Agostini

«Con gli uffici abbiamo fatto partire questo percorso che contiamo di chiudere in tempi brevi grazie anche alla collaborazione con la proprietà con cui abbiamo un dialogo proficuo da alcuni mesi. Questa prima acquisizione è un passo verso la riqualificazione di una zona importante del centro storico e stiamo lavorando per intervenire anche su altre situazioni sempre dialogando con i privati», le parole dell’assessore Jacopo Agostini.

Comune di Cesenatico