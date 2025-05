Cesenatico, l’arte di Daniele Gabrielli inaugura la stagione espositiva di Art Lab Artist sul lungomare Carducci

Pennellate di talento e passione aprono ufficialmente la stagione artistica sul lungomare Carducci. Con le opere del pittore bellariese Daniele Gabrielli, ha preso il via il nuovo ciclo di esposizioni “Art Lab Artist”, progetto di cultura inclusiva promosso da Art MBT.

L’iniziativa, ideata dai gestori Massimiliano Baldacci Torroni e Ivan Muzzuccelli, mira a trasformare il locale al civico 97 di viale Carducci in una galleria viva, accessibile e contemporanea, aperta ai linguaggi artistici del territorio.

A dare il via alla rassegna estiva è stato Gabrielli, artista autodidatta che da sempre coltiva una profonda passione per il disegno e la pittura. Con uno stile personale che dialoga con i grandi maestri del Rinascimento come Caravaggio, Leonardo Da Vinci e Raffaello, l’artista propone opere che spaziano dall’omaggio ai classici alla ricerca creativa più libera.

Una decina di opere originali sarà esposta per due settimane presso l’Art MBT, offrendo al pubblico un’occasione per scoprire da vicino il suo percorso artistico e immergersi in un viaggio visivo tra passato e presente.