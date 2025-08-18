Cesenatico, lavori ANAS sul ponte di viale Trento: senso unico alternato il 20 e 21 agosto

Nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, ANAS effettuerà lavori di prove di carico sul ponte della SS16 in corrispondenza dello svincolo di viale Trento a Cesenatico.
Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, dalle ore 9:00 alle 17:00 di entrambe le giornate sarà istituito un temporaneo restringimento di carreggiata con traffico a senso unico alternato nello svincolo tra viale Trento e la SS16.
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a prevedere possibili rallentamenti lungo il tratto interessato.