Cesenatico. Linee 1 e 2 di trasporto pubblico: al via il potenziamento pre e post estivo

Cesenatico, 11 aprile 2025_ In vista delle festività pasquali e dei “ponti” in arrivo che porteranno a Cesenatico un grande afflusso di turisti, l’Amministrazione Comunale – in sinergia con ADAC – ha predisposto un potenziamento del trasporto pubblico locale contando sull’appoggio di Start Romagna e lo stesso schema verrà riproposto anche nel mese di settembre, un modo ulteriore per appoggiare la “stagione” che a Cesenatico si sta allungando sempre di più. Verrà inoltre anticipato anche il potenziamento serale della linea 94 che partirà il 21 giugno in occasione della Notte Rosa e rimarrà in vigore fino al 31 agosto.

Dal 17 aprile, la Linea 1 che collega il Porto Canale a Valverde e Villamarina e la Linea 2 che collega il Porto Canale con Ponente e Zadina saranno attive sia nei giorni feriali che nei giorni festivi circolando per tutta la giornata. Dal 7 giugno invece partirà il servizio estivo tradizionale. Gli orari nel dettaglio sono disponibili sul sito di Start Romagna, sul sito del Comune di Cesenatico e in tutte le pensiline presenti alle fermate. Il servizio – con lo stesso schema – verrà attivato anche nel periodo post-estivo dal 15 settembre al 28 settembre per garantire il servizio in chiave della stagione estiva che si sta allungando sempre di più.

Le parole degli assessori Gasperini e Morara

«Ci tengo a ringraziare AMR che ci ha supportato nella trattativa con Start che ha organizzato il potenziamento dal punto di vista pratico. I collegamenti del nostro trasporto pubblico locale sono fondamentali e in questo modo è stata creata una continuità temporale che prima mancava», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«L’incremento della tassa di soggiorno porterà maggiori introiti che ci permettono di finanziare questo potenziamento che altrimenti non sarebbe stato sostenibile. La stagione di Cesenatico sta diventando sempre di più tutto l’anno e per accompagnare questo cambiamento è necessario anche migliorare i servizi e renderli più adeguati alle nuove esigenze. Grazie a questo potenziamento abbiamo un trasporto pubblico che da aprile fino a settembre garantisce una copertura capillare, favorendo cittadini e turisti nei loro spostamenti. Ringrazio ADAC per il supporto e per aver voluto fortemente insieme a noi questo cambio di passo», le parole dell’assessore Gaia Morara.

Comune di Cesenatico