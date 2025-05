Cesenatico. “L’unica via” è stato un successo

I 15 incontri organizzati dalla Polizia Locale per sensibilizzare sulla sicurezza stradale hanno coinvolto le classi prime di Ragioneria e del Liceo Scientifico di Cesenatico

Cesenatico, 8 maggio 2025_La Polizia Locale di Cesenatico nei mesi scorsi ha organizzato 15 incontri per sensibilizzare i ragazzi delle prime superiori di Ragioneria e Liceo Scientifico sulla sicurezza stradale, un momento di incontro nuovo e diretto per coinvolgere i giovani su un tema così importante a livello cittadino e a livello personale. Gli incontri sono stati curati e condotti dagli agenti Denis Lacchini, Anna Gloria Morolli e Sonia Zecchini del nucleo infortunistica stradale. Le lezioni sono state strutturate in due momenti distinti: prima un vero e proprio corso con la spiegazione delle norme del codice della strada, video dimostrativi, esercitazioni pratiche; poi una parte più emotiva con le testimonianze di due persone coinvolte da vicino, come una madre che ha perso un figlio in un incidente e un ragazzo costretto sulla sedia a rotelle a seguito di un sinistro. Sono stati utilizzati anche degli speciali occhiali che simulano le condizioni di alterazione alla guida, con alcuni test svolti anche dal personale docente.

L’agente Zecchini ha realizzato un vero e proprio manifesto a tema utilizzato durante gli incontri. L’immagine è un’illustrazione a tema educativo sulla sicurezza stradale e la legalità ala guida. Mostra due percorsi stradali che simboleggiano le scelte che possono essere prese sulla strada: la via sbagliata piena di pericoli e comportamenti scorretti che portano a conseguenze negative; la via giusta con il rispetto delle regole e messaggi educativi. Il titolo “L’unica via” sottolinea il messaggio centrale, ovvero che il rispetto delle regole è la strada per proteggere se stessi e gli altri.

Le parole del comandante Alessio Rizzo e dell’assessore Mauro Gasperini

«Ringrazio i nostri agenti che si sono impegnati in un’attività così bella e importante per stare vicino ai ragazzi del territorio. Il lavoro in un comune come il nostro a volte esua anche dal mero aspetto professionale e sconfina in un impegno più alto. Questo è uno di questi casi, e speriamo che sia solo l’inizio», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.

«Sono stati incontri interessanti, calibrati e pensati per tenere i ragazzi attenti e partecipi. Oltre a trasmettere nozioni importanti hanno reso anche il nostro “corpo” più vicino ai più giovani. Posso già dire che proveremo a ripetere questa attività anche nel prossimo anno scolastico», le parole del comandante Alessio Rizzo.

