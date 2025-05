Cesenatico. Mercoledì 4 giugno la frazione di Sala incontra l’amministrazione in un’assemblea pubblica

L’appuntamento è alle 20.30 al Cineteatro “Letizia” di Sala. All’ordine del giorno il nuovo ponte di via Fenili, l’illuminazione di via Vetreto e i lavori al cimitero

Cesenatico, 28 maggio 2025_ Mercoledì 4 giugno alle 20.30 al Cineteatro “Letizia” di Sala è in programma l’assemblea pubblica della frazione di Sala che incontrerà l’amministrazione comunale insieme al Comitato di Zona. I temi all’ordine del giorno saranno il nuovo ponte di Via Fenili, l’illuminazione di via Vetreto e i lavori al cimitero.

Il Ponte di via Fenili

Verrà presentato alla cittadinanza il progetto per la realizzazione del nuovo ponte di via Fenili, che dovrà sostituire quello esistente in acciaio – Ponte Bailey – che si trova in pessime condizioni statiche, presente da oltre 70 anni, e non risponde più alle attuali esigenze di sicurezza e portata dei veicoli che lo attraversano quotidianamente.

L’illuminazione di via Vetreto

La giunta comunale ha approvato la delibera per l’implementazione del sistema di illuminazione notturna in un tratto di oltre 2 chilometri in via Vetreto nella frazione di Sala con un investimento di € 150.000,00. L’attuale mancata illuminazione notturna ostacola la visibilità, aumentando il rischio di incidenti rendendo l’area poco accogliente e confortevole per pedoni, ciclisti e altri fruitori, scoraggiandone l’utilizzo durante le ore notturne. L’obiettivo di questo intervento è quello di rendere renderà l’area più visibile e sicura. L’illuminazione notturna migliorerà il comfort e l’accoglienza, incentivando il suo utilizzo da parte di pedoni, ciclisti e un sistema di illuminazione ben progettato contribuirà a valorizzare l’area dal punto di vista estetico e funzionale, rendendola più attrattiva e vivibile. Per illuminare il tratto stradale di Via Vetreto che non è ancora dotato di illuminazione pubblica, si renderà necessaria la rimozione di elementi esistenti quali 3 armature e 3 sbracci esistenti, insieme alla linea aerea che li alimenta. Si procederà poi all’installazione del nuovo impianto composto da 3 quadri elettrici e 71 nuovi basamenti per garantire la stabilità e la sicurezza dei nuovi lampioni. L’impianto sarà alimentato completamente da linea aerea.

I lavori al cimitero di Sala

La ditta Frisoni Severino di Bellaria sta intervenendo al cimitero di Sala per alcuni importanti interventi strutturali. Si sta procedendo alla fornitura con posa dei rivestimenti dei camminamenti del nuovo campo di inumazione – che comprendono anche la risagomatura della scala e rampa – , il rifacimento dell’intonaco della mura d’ingresso nella parte storica, il rifacimento puntuale degli intonaci, le tinteggiature di murature e plafoni e alcune opere accessorie come la sistemazione della rete idrica. L’investimento totale previsto dal quadro economico è di € 83.000.

Comune di Cesenatico