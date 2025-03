Cesenatico. Minaccia una commessa con un martello, denunciato 53nne per rapina in un negozio di abbigliamento

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato un 53enne sospettato di aver compiuto una rapina in un negozio di abbigliamento durante il fine settimana. L’individuo, armato di martello, avrebbe minacciato la commessa per farsi consegnare circa 90 euro.

Le indagini condotte dai militari hanno fatto leva sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e sulle testimonianze raccolte in zona. Queste attività investigative hanno fornito numerosi indizi che hanno portato a sospettare il 53enne, il quale risulta coinvolto anche in precedenti episodi analoghi. Tra questi, una tentata rapina con un coltello avvenuta lo scorso dicembre, che non si era conclusa con successo grazie alla prontezza di una dipendente, e vari tentativi di furto, tutti andati a vuoto.

L’uomo è stato rintracciato mentre si trovava a bordo della sua auto nelle vicinanze del negozio. Durante la perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno trovato un martello, un coltello da cucina e un passamontagna, nascosti in un vano. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono ora al vaglio dell’autorità competente.