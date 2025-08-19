Cesenatico, minorenne fermato con tirapugni e coltelli: scatta la segnalazione alla Procura

Nuovo episodio di allarme armi tra i giovani in città: nei controlli effettuati nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine nella zona della stazione ferroviaria, un ragazzo minorenne è stato sorpreso con un tirapugni in metallo e due coltelli a serramanico.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale, il materiale rinvenuto rappresenta armi o oggetti atti ad offendere, il cui porto fuori dall’abitazione è vietato senza valida giustificazione. Per questo motivo, il padre del giovane è stato informato delle procedure avviate nei confronti del figlio, che comportano una segnalazione alla Procura per i Minorenni dell’Emilia-Romagna.

Gli oggetti, sequestrati, restano sotto custodia delle autorità in attesa di ulteriori valutazioni da parte della magistratura. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nella prevenzione di comportamenti pericolosi tra i minori, soprattutto in aree pubbliche frequentate da giovani e pendolari.