Un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in Via Vecchia Emilia a San Vito ha avuto un esito fatale. Questa mattina, Sofia Maroni, giovane residente a Cesenatico di appena 18 anni, è deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata trasportata a seguito del sinistro. Le ferite riportate sono risultate irreparabili, e nonostante le cure mediche, la ragazza non ce l’ha fatta. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dell’incidente.