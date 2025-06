Cesenatico, morte di una transessuale di 34 anni dopo una lite: disposta l’autopsia

Un episodio tragico ha scosso la comunità di Cesenatico: una donna transessuale di 34 anni, originaria del Perù, è deceduta dopo quattro giorni di ricovero in ospedale, a seguito di un arresto cardiaco verificatosi durante un intervento di emergenza a casa sua. L’allarme era scattato a causa di una violenta lite scoppiata con una connazionale.

Quando il personale del 118 è giunto sul posto, ha trovato la donna in uno stato di forte agitazione e, per calmare la situazione, ha somministrato un farmaco sedativo. Poco dopo, però, la paziente ha subito un arresto cardiaco, che ha richiesto un’immediata intubazione e il trasporto urgente in ospedale. Nonostante le cure, la donna non ha mai ripreso conoscenza ed è morta dopo quattro giorni.

Le autorità hanno aperto un’indagine per far luce sulle cause che hanno portato al decesso. Al centro delle verifiche ci sono diverse ipotesi: l’eventuale assunzione di sostanze, possibili traumi riportati durante la lite e tutte le circostanze legate all’intervento sanitario.

L’altra persona coinvolta nella lite, anch’essa di origine peruviana, si è recata autonomamente al pronto soccorso ma ha lasciato la struttura prima di completare la visita medica. Al momento è stata disposta l’autopsia per chiarire definitivamente la dinamica dell’accaduto.