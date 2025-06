Cesenatico, muore dopo 20 giorni di agonia la ciclista coinvolta nell’incidente di fine maggio

Laura Lugaresi, 73 anni, non ce l’ha fatta dopo quasi tre settimane di lotta per la vita in terapia intensiva. La donna era rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto il 29 maggio scorso lungo via Torino, a Cesenatico, mentre era in sella alla sua bicicletta.

L’impatto con una Fiat 500 ha causato la caduta della ciclista, che ha riportato un trauma cranico severo. Subito soccorsa dalla polizia locale e dal personale sanitario del 118, la Lugaresi è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata e intubata a causa della gravità delle lesioni.

I rilievi eseguiti dagli agenti della polizia locale di Cesenatico hanno ricostruito la dinamica dell’incidente: l’auto avrebbe urtato lateralmente la donna, provocandone la caduta violenta e l’impatto fatale con la testa sull’asfalto. Nei giorni successivi le condizioni della ciclista non sono mai migliorate, fino al tragico epilogo di ieri mattina.

Un gesto di generosità ha segnato la fine della sua vita: i familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi, offrendo così un’ultima speranza a chi è in attesa di un trapianto.

La salma della 73enne resta sotto sequestro della Procura in attesa delle disposizioni ufficiali per i funerali, che saranno fissati solo dopo la conclusione delle indagini giudiziarie.

Questo episodio riporta alla luce la necessità di una maggiore sicurezza stradale, in particolare per i ciclisti, una categoria vulnerabile che spesso si trova in situazioni di pericolo sulle strade urbane.