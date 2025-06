Cesenatico. Notte Rosa: il bilancio della polizia locale

Cesenatico, 25 giugno 2025_ Al fine di garantire il corretto svolgimento della Notte Rosa, il comando di Polizia Locale di Cesenatico ha messo in campo diversi equipaggi al fine di monitorare i varchi di accesso alla manifestazione. Il cospicuo di spiegamento di uomini ha permesso che la stessa potesse svolgersi senza particolari criticità. Nello specifico al fine di evitare l’arrivo sul territorio comunale di soggetti dediti ad attività illecite sin dal tardo pomeriggio di venerdì 20 giugno, gli uomini del nucleo sicurezza urbana – affiancati da personale dell’Unione Rubicone e mare e con l’ausilio dell’Unità cinofila recentemente istituita, supportata altresì dal nucleo cinofili dell’Unione Appennino Reggiano – ha posto in essere una precisa attività di filtraggio e controllo degli arrivi presso la stazione ferroviaria. La meticolosa azione messa in campo ha portato pertanto alla segnalazione quale assuntori di sostanze stupefacenti di 10 soggetti di cui tre minorenni prontamente affidati ai genitori. In un’occasione, al fine di sottrarsi al controllo di polizia un nordafricano di 50 anni, già aggravato da numerosi precedenti di polizia, ha scagliato al cospetto degli agenti una bottiglia in vetro ma prontamente raggiunto dagli equipaggi è stato definito in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Un’altra aggressione, per la quale sono in corso le attività di indagine ha visto come vittima uno Steward di ATR impegnato in uno dei varchi di accesso che dopo essere stato afferrato al collo da un automobilista successivamente datosi alla fuga, è ricorso alle cure dei Medici risultando guaribile in 20 giorni.

Nella notte tra sabato e domenica equipaggi in abiti civili del Comando di Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare hanno svolto un servizio di monitoraggio nelle adiacenze degli stabilimenti balneari di levante individuando una giovane donna italiana, classe 2002, nell’atto di occultare sul tetto del bagno alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, già confezionate e pronte alla vendita ed un bilancino di precisione. Espletate le prime formalità gli uomini del nucleo sicurezza urbana hanno raggiunto l’abitazione della donna al fine di operare la perquisizione domiciliare. Qui hanno trovato un giovane italiano, classe 2004, che correva velocemente per le scale fuggendo nel cortile condominiale esterno dove, raggiunto, è stato visto liberarsi di alcune buste in plastica gettandole oltre la cancellata in un terreno attiguo.

Recuperato quanto gettato, è stato appurato che si trattava di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 5 panette del peso complessivo di circa mezzo kg.

Attese le modalità di presentazione della sostanza, dell’ingente quantitativo e del tentativo di depistaggio delle indagini, i due sono stati dichiarati in arresto, in concorso tra loro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ristretti ai domiciliari in attesa della direttissima, sono comparsi davanti al giudice nel pomeriggio di lunedì 23 giugno e sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio di Cesenatico.

Comune di Cesenatico