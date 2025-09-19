Cesenatico, nuovi orari per il Museo della Marineria e Casa Moretti: più tempo per cittadini e turisti

A partire da lunedì 22 settembre, due tra i luoghi più rappresentativi della cultura cittadina saranno ancora più accessibili: il Museo della Marineria e Casa Moretti ampliano infatti i loro orari di apertura al pubblico, offrendo più occasioni di visita sia a cittadini che a turisti.

“Per Cesenatico è in arrivo una bella novità che renderà il Museo della Marineria e Casa Moretti ancora più vicini a cittadini e turisti” si legge nel comunicato diffuso oggi.

I nuovi orari

Museo della Marineria : aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 .

: aperto . Casa Moretti: aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e sabato e domenica dalle 15 alle 19.

Con questo adeguamento, il Museo e la dimora dello scrittore Marino Moretti diventano non solo più visitabili, ma anche più integrati nel tessuto culturale e turistico della città, pronti ad accogliere un pubblico sempre più ampio.

Un’iniziativa che conferma la volontà di Cesenatico di valorizzare il proprio patrimonio storico e letterario, offrendo esperienze di visita più flessibili e contribuendo ad avvicinare ancora di più la comunità a due simboli d’identità e memoria locale.