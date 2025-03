Cesenatico. Operazione dei Carabinieri porta a diverse denunce nel fine settimana

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, svolto nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, sono stati ottenuti importanti risultati nella prevenzione e repressione dei reati. L’operazione, che ha visto l’impiego di più pattuglie e unità speciali del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna”, ha portato a numerose denunce e sequestri.

Tra i casi più rilevanti, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Un 44enne è stato fermato sulla SS9 “Emilia” con un tasso alcolemico di 1,24 g/l, mentre un 26enne è stato sorpreso con un tasso di 1,88 g/l mentre guidava in viale della Repubblica. In entrambi i casi, le patenti sono state ritirate e le auto affidate a persone di fiducia.

Inoltre, un 42enne straniero è stato denunciato per aver violato l’ordine di espulsione emesso dal Questore di Modena, mentre un 27enne è stato segnalato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. Entrambi sono stati invitati a presentarsi presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Forlì-Cesena.

Un altro episodio ha visto un 37enne denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha bloccato un trenino turistico e minacciato gli agenti intervenuti.

Infine, due persone sono state denunciate per porto abusivo di armi, e tre giovani sono stati segnalati per possesso di sostanze stupefacenti. Complessivamente, durante l’operazione, i Carabinieri hanno ritirato tre patenti, contestato dodici infrazioni al Codice della Strada, effettuato 21 perquisizioni e controllato 211 persone e quattro esercizi pubblici.

Questi interventi sottolineano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza del territorio e contrastare i comportamenti illeciti.