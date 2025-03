Cesenatico. “Preveni…amo – l’unica via”, sabato al Teatro Comunale

Il personale medico del trauma center dell’Ospedale Bufalini di Cesena e gli operatori del nucleo infortunistica Stradale della Polizia Locale di Cesenatico incontreranno le classi quinte degli Istituti scolastici superiori cittadini.

Nella mattinata di sabato 29 marzo 2025 presso il teatro Comunale di Cesenatico, il personale medico del trauma center dell’Ospedale Bufalini di Cesena e gli operatori del nucleo infortunistica Stradale della Polizia Locale di Cesenatico incontreranno le classi quinte degli Istituti scolastici superiori cittadini nell’ambito del progetto denominato “Preveni…amo – l’unica via”. La giornata, che ha ricevuto il patrocinio comunale, intende sensibilizzare i giovani su una condotta di vita e di guida responsabile analizzando i rischi e le conseguenze legate alla strada ed agli eventi traumatici/infortunistici. Si tratta di un progetto che unisce due iniziative separate ma che, a dimostrazione del lavoro sinergico tra operatori sanitari e operatori di polizia, si fonde in un unico incontro nel corso del quale saranno raccontate dal punto di vista degli attori principali i momenti immediatamente successivi al “trauma”. Nel corso dell’incontro verranno proiettate immagini e video tratti dagli interventi in strada e presso l’ospedale e si procederà alla distribuzione di gadget ai giovani studenti. Nell’ambito della promozione della cultura della legalità, da alcuni giorni sono iniziati gli incontri presso l’I.T.E. Agnelli e presso il Liceo Scientifico di Cesenatico che continueranno per tutto il mese di aprile dove alcuni operatori del Nucleo Infortunistica della P.L. di Cesenatico illustrano i pericoli legati alla circolazione stradale coinvolgendo gli studenti in momenti didattici dal forte impatto emotivo.

