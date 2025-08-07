Cesenatico, proseguono i lavori di adeguamento sismico alla Scuola Media Arfelli

Proseguono con grande impegno i lavori di adeguamento sismico alla Scuola Media “Dante Arfelli” di via Sozzi, grazie a un investimento di 1 milione di euro proveniente dai fondi del PNRR. L’intervento riguarda uno degli edifici scolastici più importanti del territorio comunale e mira a migliorarne la sicurezza strutturale utilizzando tecnologie innovative.

I lavori, affidati alla ditta CAMS di Reggiolo – specializzata in adeguamenti sismici e nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative “Ciro Menotti” di Ravenna, aggiudicatario dell’appalto – sono entrati ormai nel vivo e proseguiranno senza interruzioni anche durante il mese di agosto. Il completamento è previsto entro marzo 2026.

Per permettere la massima rapidità nell’esecuzione degli interventi e garantire la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico, l’attività didattica dell’anno scolastico 2025/2026 si svolgerà presso la ex scuola Saffi.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha visitato di recente il cantiere insieme all’ingegner Roberto Boschetti, responsabile del progetto, e ai rappresentanti dell’impresa esecutrice, per constatare personalmente l’avanzamento dei lavori.

«L’adeguamento sismico della scuola media Arfelli è un intervento fondamentale – ha spiegato il sindaco Gozzoli –. Si tratta di un edificio esteticamente apprezzabile e dotato di spazi all’avanguardia, ma che necessitava di un aggiornamento per garantire la sicurezza. Il nostro impegno si estende a tutto il sistema scolastico comunale: abbiamo già effettuato lavori alla scuola di Sala, migliorato la Saffi dal punto di vista sismico e inaugurato il nuovo Polo scolastico di viale Torino. A settembre partirà la realizzazione del nuovo nido in via Leone, mentre è in fase conclusiva la progettazione per la scuola di via Caboto».

L’intervento sulla scuola media Arfelli rappresenta dunque una tappa importante nel più ampio piano di miglioramento e messa in sicurezza degli edifici scolastici di Cesenatico, a tutela di tutta la comunità scolastica.