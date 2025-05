Cesenatico. Proseguono i lavori sulle banchine del molo di Levante

Entro la fine di maggio termineranno le operazioni per il muretto antiesondazione

Cesenatico, 21 maggio 2025_ Vanno avanti i lavori per la riqualificazione del molto di Levante, uno dei cantieri più importanti presenti al momento sul territorio di Cesenatico.

Dopo il completamento del muretto antiesondazione di 96 centimetri realizzato a partire dalle Porte Vinciane fino al ristorante la Baia che servirà a proteggere tutta la zona sistematicamente allagata in occasione delle mareggiate, gli operai stanno procedendo alle rifiniture di questo e alla pavimentazione del tratto stradale. In questo tratto di porto canale, i lavori si concluderanno entro il mese di maggio mentre poi proseguiranno ancora le operazioni nella zona terminale della banchina con la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti con gli ultimi 50 metri di Molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia e l’investimento previsto è di € 1.500.000,00 che può contare per il 98% su un finanziamento regionale.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Il cantiere del molo di Levante è uno dei più importanti che abbiamo in città e stiamo lavorando con i tecnici comunali e le ditte incaricate per cercare di terminare i lavori nel minor tempo possibile. Parliamo di un intervento molto complesso, lavori importanti in zone spesso esposte ad eventi meteorologici che talvolta impediscono di lavorare», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

Comune di Cesenatico