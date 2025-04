Cesenatico. Pubblica illuminazione a tutto campo: interventi su via San Pellegrino, Piazza del Monte e via Campone Sala

Sono stati completamente sostituiti anche gli impianti di via Radichiara, via Pascoli, via Oriani, via Serra via Marconi

Cesenatico, 10 aprile 2025_ Proseguono i lavori dell’amministrazione comunale in tema di pubblica illuminazione con una serie di attività a tutto campo tra ripristini, potenziamenti e nuove attivazioni. Da qualche giorno sono stati rimessi in funzione i tre semafori lampeggianti di via San Pellegrino con nuova strumentazione; sono state inoltre interamente sostituite le linee di illuminazione in via Radichiara, via Pascoli, via Oriani, via Serra e via Marconi che avevano subito dei guasti. In termine invece di nuove attivazioni, sono state illuminate due traverse di via Campone Sala ed è stato anche effettuato un potenziamento in Piazza del Monte.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Voglio ringraziare Edison e i tecnici comunali per questa serie di interventi diffusi che rispondono alle esigenze della cittadinanza e sono la sintesi di un dialogo continuo e proficuo con i comitati di zona che li avevano richiesti. Il potenziamento dell’illuminazione di Piazza del Monte arriva al termine delle operazioni di nuova asfaltatura intervenendo a tutto tondo su quella zona dopo le richieste di cittadini e attività», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

Comune di Cesenatico