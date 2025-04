Cesenatico. Risparmio energetico: € 40.000 di investimento nelle palestre di Sala e Bagnarola

L’intervento è stato eseguito e finanziato da Cesenatico Servizi, nelle prossime settimane toccherà alla scuola media Arfelli

Cesenatico, 21 gennaio 2025_ I tecnici di Cesenatico Servizi hanno eseguito nelle scorse settimane degli importanti lavori di efficientamento energetico nella palestra della scuola elementare “Don Teofrasto Pasini” di Sala e della palestra di di Bagnarola. L’investimento totale è stato di € 40.000 con l’obiettivo di ottenere un sensibile risparmio energetico in entrambi gli edifici r di migliorarne la fruibilità per gli utenti. Nelle prossime settimane un medesimo intervento verrà messo in campo anche alla palestra e all’auditorium della scuola media “Dante Arfelli” con un investimento di € 7.500.

I lavori

Nella palestra della scuola elementare “Don Teofrasto Pasini” di Sala sono stati sostituiti diciassette proiettori installandone uno stesso numero a LED con un risparmio energetico del -80%. Inoltre in questo modo è stato migliorato in comfort visivo rispettando i parametri illuminotecnici richiesti dal CONI per le competizioni dilettantistiche.

Nella palestra di Bagnarola sono stati sostituiti ventiquattro proiettori installandone uno stesso numero a LED con un risparmio energetico del -60%, migliorando anche qui il comfort visivo e rispettando i parametri illuminotecnici richiesti dal CONI per le competizioni dilettantistiche. In questa sede è stata installata anche una nuova illuminazione di sicurezza, per l’evacuazione in caso di emergenza, e la sostituzione degli apparecchi di illuminazione delle sale fitness e degli spogliatoi.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Con questo intervento siamo andati a incidere sul risparmio energetico ottenendo sia un risparmio di costi per l’ente che un minor impatto ambientale, migliorando anche il comfort di ragazzi e adulti che frequentano queste palestre. Ringrazio i tecnici di Cesenatico Servizi per l’importante lavoro svolto», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

