Cesenatico, rivoluzione del traffico per la Nove Colli: ecco tutte le strade chiuse e i divieti del 18 maggio

Cesenatico si prepara alla 54ª edizione della Nove Colli, la storica granfondo ciclistica che domenica 18 maggio 2025 richiamerà migliaia di partecipanti e appassionati da tutta Italia. Per garantire la sicurezza dell’evento, il Comune ha predisposto un’ampia serie di modifiche alla viabilità, che interesseranno buona parte del territorio cittadino e dureranno in alcuni casi fino a lunedì 19 maggio.

L’ordinanza prevede chiusure al traffico, divieti di sosta con rimozione forzata e sensi unici temporanei, soprattutto nella zona mare e lungo il percorso della corsa. Le modifiche inizieranno già da giovedì 16 maggio, con i primi divieti di sosta funzionali all’allestimento delle infrastrutture logistiche. Ecco un riepilogo dettagliato delle principali variazioni.

Zona Viale Carducci e dintorni

Divieto di transito e sosta con rimozione in viale Carducci , da via Zara a via Deledda, dalle 7 del 16 maggio fino alle 24 del 19 maggio , per montaggio e smontaggio del traguardo.

Divieto esteso in viale Carducci anche tra via Deledda e via Mantegna e da via Zara a via Torino, dalle 00.00 alle 21.00 di domenica 18 maggio .

Sempre in viale Carducci, da via Dante a via Mantegna, stop alla circolazione e alla sosta dalle 00.00 alle 8.00 del 18 maggio.

Via Deledda e vie limitrofe

Senso unico temporaneo mare-monte e divieto di sosta in via Deledda, tra via Carducci e via Dei Mille, dal 16 al 19 maggio .

Divieti di transito e sosta anche nel tratto tra via Carducci e il mare, sempre dal 16 al 19 maggio.

Centro storico e arterie principali

In via Dante Alighieri , stop totale alla circolazione e alla sosta tra via Mengoni e via Bramante, dalle 00.00 alle 20.00 del 18 maggio .

Tra via Carducci e via Dei Mille, divieto di sosta dalle 7 del 16 maggio alle 20 del 18 maggio .

In via Dei Mille, tra via Zara e via Dante, divieto di transito dalle 4 alle 21 del 18 maggio , con accesso riservato solo a residenti e operatori delle attività commerciali.

Divieto di sosta anche in via Dei Mille, da via Panzini a via Dante, dalle 1.00 alle 19.00 del 18 maggio.

Vie Torino, Saffi e Trento

In via Torino (tra via Carducci e via Saffi), divieti di transito e sosta tra le 00.00 e le 8.00 del 18 maggio , con pre-chiusura delle traverse di via Venezia e via Montello .

In via Saffi (da via Torino a via Trento), transito vietato dalle 5.00 alle 7.30 , e divieto di sosta dalle 00.00 alle 7.30 .

In via Trento (fino al sottopasso ferroviario), chiusura totale dalle 5.00 alle 7.30, con pre-chiusure nelle vie collegate.

Zona Cavalcaferrovia, Rigossa, Fiorentina e Fossa

Il Cavalcaferrovia di via Saffi/Bramante sarà chiuso dalle 8.30 alle 19.00 del 18 maggio.

In via Rigossa, tra via Fenili e via Fiorentina, divieto di sosta dalle 7.00 alle 20.00 e stop al transito dalle 8.30 alle 19.00 .

In via Fiorentina e in via Fossa, stessa dinamica: niente sosta dalle 7.00 alle 20.00 , circolazione vietata tra le 8.30 e le 19.00 .

In via Fossa, nel tratto comunale, chiusura dalle 9.00 alle 19.00 del 18 maggio.

In via Saffi/Bramante, tra Cavalcaferrovia e via Dante, divieti di transito e sosta per l’intera giornata.

Senso unico temporaneo lungo il percorso

In via Rigossa, via Fiorentina e via Fossa, sarà in vigore un senso unico di marcia monte-mare dalle 8.30 alle 19.00, con sospensioni temporanee della circolazione di circa un’ora al passaggio del veicolo con la scritta “inizio gara ciclistica”.

Consigli utili

Il Comune raccomanda ai cittadini di programmare per tempo gli spostamenti, di consultare le mappe delle deviazioni e di utilizzare mezzi alternativi dove possibile. Per gli operatori turistici e commerciali, è consigliato informare in anticipo i clienti su accessi, limiti e percorsi alternativi.