Cesenatico. Ruba un veicolo e si mette in fuga: pronto intervento della Polizia Locale

Gli agenti hanno fermato un uomo marocchino senza fissa dimora

Cesenatico, 16 maggio 2025_Lunedì 12 maggio la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale di Cesenatico ha ricevuto una nota di rintraccio per un veicolo di provenienza furtiva sottratto a Faenza che era transitato sul territorio di competenza. Diramato l’alert agli equipaggi in servizio, una pattuglia lo ha individuato in via Dei Pini, zona Ponente con direttrice di marcia Ravenna-Rimini. Il conducente del veicolo – marca Mercedes modello Sprinter sottratto dalla ditta Zaganelli – alla vista delle uniformi si dava ad una pericolosa fuga. Adottate tutte le cautele atte ad impedire che lo stesso potesse costituire pericolo per l’incolumità pubblica, gli agenti sono riusciti ad arrestare la fuga sulla statale SS 16 e ad assicurare il fuggiasco, marocchino classe 79, irregolare e senza fissa dimora che opponeva resistenza al fermo. A seguito dei rilievi fotodattiloscipici lo stesso risultava gravato da numerosi precedenti. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario nella medesima giornata. Al termine delle formalità di rito lo straniero è stato deferito in stato di libertà per il reato di immigrazione clandestina, ricettazione e sanzionato amministrativamente per guida senza patente.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«Ringrazio come sempre i nostri agenti che sono intervenuti con puntualità e con grande professionalità in una situazione molto delicate per le nostre strade. Tutto si è concluso nel migliore dei modi per fortuna, anche con la ditta legittima proprietaria che è riuscita a recuperare il veicolo», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.

«Complimenti agli agenti che sono intervenuti e chi ha coordinato l’operazione riuscendo a portarla a termine bel migliore dei modi. Il controllo delle strade – sotto ogni forma – è una delle nostre priorità e stiamo cercando di intensificare ulteriormente i controlli», il commento del comandante Alessio Rizzo.

Comune di Cesenatico