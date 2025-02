Cesenatico. Sabato 10 agosto torna la D.P. Run: la corsa all’alba per la solidarietà

Sabato 10 agosto torna la D.P. Run: la corsa all’alba per la solidarietà

I fondi raccolti verranno donati al Centro Donna di Cesena e allo Sportello Alba di Savignano: l’obiettivo è superare i 1800 euro della scorsa edizione

Cesenatico, 6 agosto 2024_Corsa, voglia di stare insieme e solidarietà: sabato 10 agosto torna la D.P. Run – Destinazione Parità – la “corsetta” all’alba che unisce sportivi, appassionati e camminatori con lo scopo di sostenere progetti che lavorano in favore della parità di genere. La partenza è fissata per le 6.30 dalle bellissima Piazza Spose dei Marinai con il sorgere del sole pronto a salutare tutti i partecipanti. Per l’occasione il traghetto all’altezza dell’Hotel Miramare sarà operativo dalle ore 6. Il percorso, totalmente pianeggiante e che si sviluppa per 7 chilometri, si muoverà tra la spiaggia, la Pineta, il Parco di Ponente e il lungomare. Gli atleti iscritti sono già oltre 100 e le iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.dprun.com ma possono anche avvenire direttamente il giorno della gara al costo di € 7. Il ricavato della gara andrà al Centro Donna di Cesena e allo Sportello Alba di Savignano, due realtà che lavorano per la parità di genere e con cui il Comune di Cesenatico collabora da anni. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Atletica Cesenatico.

Le parole della vicesindaco Lorena Fantozzi

«Ci tengo a ringraziare tutti i soggetti che hanno creduto e credono in questa corsa sostenendola dal punto di vista organizzativo ed economico: quindi Atletica Cesenatico. Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Rivierabanca, Adac e la Cooperativa Stabilimenti Balneari. Quando tutte queste realtà scendono in campo è un bel segnale, ancora di più se si uniscono per la parità di genere. L’obiettivo di questa corsa è regalare a Cesenatico un’ulteriore occasione pr stare insieme e raccogliere fondi: vogliamo superare i € 1800 euro dell’edizione 2023», le parole della vicesindaco Lorena Fantozzi.

Il programma nel dettaglio

RITROVO:

Piazza spose dei marinai dalle ore 5:30

PARTENZA:

Dalla spiaggia fronte piazza spose dei marina alle ore 6:30

PERCORSO:

Di km 7 circa con spiaggia fino a zadina, per poi fare un tratto di Pineta è ritorno attraverso il parco di ponente con finale

sul lungomare.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE:

Marsupio porta pettorale

RISTORO:

Acqua prima della gara, colazione con frutta paste e caffè per tutti i partecipanti alla fine.

ISCRIZIONE:

www.dprun.com

il Giorno della gara al costo di 7€