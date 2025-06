Cesenatico. Sabato al Bagno Conti il concerto di Anastasio chiude il Cesenatico Poesia Festival

“Dove ci conduce questo suono – Cesenatico Poesia Festival” è cominciato ieri con grande partecipazione e andrà avanti fino al gran finale di sabato

Cesenatico, 26 giugno 2025_ Sabato 28 giugno alle 21 al Bagno Conti arriva il grande finale di “Dove ci conduce questo suono – Cesenatico Poesia Festival” con il concerto di Anastasio, vincitore di X Factor nel 2018 e voce tra le più originali e interessanti di tutto il panorama musicale italiano. Dalle 21 si partirà con un dialogo inedito tra il rapper e il poeta Davide Nota, che ha collaborato alla scrittura dei testi dell’ultimo album dell’artista Le macchine non possono pregare. Dopo la conversazione, Anastasio si esibirà in concerto. A seguire un ultimo momento di letture dedicato a poeti esordienti e ai partecipanti al workshop e Poetry dj set con Godj.

Il Festival

Il nuovo festival di poesia di Cesenatico è partito ieri con una grande partecipazione di pubblico e continuerà in questi giorni con il programma che va avanti fino a sabato. Un evento dedicato alla parola poetica e all’ascolto, che anima la città in luoghi simbolici e inaspettati, a partire da Casa Moretti, cuore pulsante del festival. Diretto dal poeta Valerio Grutt, il festival nasce come occasione di incontro tra poeti, musicisti e artisti, cittadini e turisti, un’esperienza collettiva di ascolto lungo il porto canale, nelle strade e sulle spiagge.

Giovedì 26 giugno si riparte alle ore 18.30 con l’evento Dalla sorgente a perdersi nel mare, i poeti leggeranno da una imbarcazione storica attraccata lungo Viale Anita Garibaldi nelle vicinanze della Galleria Leonardo Da Vinci, si alterneranno le voci di Agnese Fabbri, Sheila Moscatelli, Massimiliano Bardotti e Ivonne Mussoni.

Alle ore 21.00 secondo appuntamento con la Serenata delle zanzare nel giardino di Casa Moretti, saremo in compagnia di Ida Travi e dei suoi Tolki, accompagnata dalla fisarmonica di Nicole Fabbri.

Venerdì 27 giugno ore 18.30 ci si sposta al Sand Gate per Da qualche tempo una voce, performance poetico-pittorica con quattro giovani autori: Marina Dora Martino, Bernardo Pacini, Valentina Furlotti e Giuseppe Nibali, il live painting a cura di Eltope Studio.

Alle 21.00, terzo appuntamento con la Serenata delle zanzare. Ospite il poeta Alessandro Ceni che leggerà i suoi testi alternandosi alle improvvisazioni di violino di Giada Rizqallah.

Sabato 28 giugno, giornata conclusiva del festival, si apre alle ore 9.30 con Interno Poesia Workshop, un laboratorio di scrittura all’interno di Casa Moretti che si concluderà alle ore 18.00, a cura della casa editrice Interno Poesia. Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a: workshop@internopoesia.com

Gli eventi che si terranno al Sand Gate e al Bagno Conti sono realizzati in collaborazione con la Cooperativa Stabilimenti Balneari e il Sand Gate. In caso di pioggia, gli eventi all’aperto si svolgeranno all’interno della Galleria Comunale Leonardo Da Vinci.

Comune di Cesenatico