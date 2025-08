Cesenatico, sei giovani segnalati per droga e tre persone denunciate nei controlli del weekend. Serrati controlli dei Carabinieri

Un fine settimana di intensa attività per i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha portato a tre denunce penali e alla segnalazione di sei giovani per uso di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta tra la sera e la notte dello scorso weekend, ha coinvolto i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, le Stazioni dipendenti, nonché i rinforzi delle squadre specializzate S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) e S.A.T. (Supporto all’Arma Territoriale) del 5° Reggimento “Emilia Romagna”. Obiettivi principali: prevenire incidenti stradali, contrastare lo spaccio e l’uso di droga, presidiare le zone più sensibili del territorio e le principali arterie stradali.

Il bilancio complessivo dell’attività è di tre persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì:

Due automobilisti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica , con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Per entrambi è scattato il ritiro della patente, in vista della sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena .

Un cittadino straniero è stato invece denunciato per irregolare permanenza sul territorio nazionale.

Durante gli stessi controlli, i Carabinieri hanno identificato sei giovani in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, ketamina, hashish e marijuana. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori, con sequestro amministrativo delle sostanze, che – come dichiarato dagli interessati – erano destinate a uso personale.

L’attività rientra in un più ampio piano di vigilanza e prevenzione messo in atto per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità, con particolare attenzione alle fasce serali e notturne, maggiormente a rischio per comportamenti illeciti legati all’alcol e alla droga.