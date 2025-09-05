Cesenatico. Sequestro di 378 kg di vongole veraci durante operazione contro la pesca abusiva

Nella notte di mercoledì, le forze dell’ordine di Cesenatico hanno intercettato un tentativo di pesca illegale di vongole veraci. La Guardia Costiera e la Polizia Locale hanno fermato un gruppo di pescatori che stava operando senza autorizzazioni, recuperando così un carico di 378 chilogrammi di molluschi ancora vivi.

Gli operatori hanno tentato di sfuggire al controllo a nuoto, ma sono stati prontamente fermati e sono stati comminati sanzioni per un totale di 4.000 euro. Dopo le verifiche, le vongole sequestrate sono state restituite al mare, per rispettare le normative ambientali in vigore.

Questa operazione si inserisce in una serie di interventi mirati a contrastare la pesca clandestina e a tutelare le risorse ittiche della zona, spesso soggette a pratiche non autorizzate che danneggiano l’ecosistema marino.