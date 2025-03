Cesenatico Servizi assume un operaio addetto al servizio verde e un addetto al servizio strade: prorogati i termini

Le candidature possono essere presentate entro e non oltre le 13 di mercoledì 4 dicembre

Cesenatico Servizi ha diramato un avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione di un operaio addetto al servizio verde e di un operaio addetto al servizio strade. La scadenza entro cui inviare la propria candidatura è stata prorogata alle ore 13 di mercoledì 4 dicembre esclusivamente in forma telematica attraverso un link presente sul sito di Cesenatico Servizi all’interno della sezione “Società Trasparente/Selezione del Personale/Reclutamento del personale. Non saranno prese in considerazione domande inviate o consegnate a Cesenatico Servizi srl o con modalità differenti da quelle telematiche.