Cesenatico si accende con il fascino sudamericano: le “detectorine” protagoniste al Garrett Contest 2025

Un’ondata di energia latina è pronta a travolgere piazza Costa a Cesenatico: domenica 27 aprile, a partire dalle ore 9, torna il Garrett Contest, la più importante competizione europea dedicata agli appassionati di metal detector. E quest’anno, a rendere l’evento ancora più spettacolare, saranno le affascinanti “detectorine”, quattro modelle provenienti dal Sudamerica che porteranno sul litorale romagnolo un mix di bellezza, ironia e spirito caliente.

Direttamente da Argentina, Cuba e Brasile, le detectorine sono state selezionate per “disturbare” – con grazia e sensualità – i circa 300 concorrenti impegnati nelle sessioni di gara. Il loro ruolo, più che di semplici mascotte, è quello di trasformare l’evento in una vera e propria festa dello sport e della socialità, dove il divertimento prevale sull’agonismo.

A curarne la scelta è stato Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia, cantautore di San Mauro Pascoli noto per il tormentone “Ciapa la galeina”, che per l’occasione ha composto anche due brani inediti dedicati al Garrett Contest, che saranno eseguiti in anteprima proprio durante l’evento.

A guidare il quartetto sarà la performer argentina Belen Carreras, già protagonista della scena romagnola, affiancata dalla modella brasiliana Eliane Festa, vera forza della natura tra danza e spettacolo, dalla poliedrica Diana Cardenas Perez, anch’essa brasiliana e autrice di ben cinque libri, e dalla cubana Yagmara Lima, meglio conosciuta come “la Chica Pepsi”, icona di sensualità e simpatia.

Con la loro presenza scenica e la loro energia, le detectorine promettono di essere una delle grandi attrazioni dell’edizione 2025 del Garrett Contest, che continua a distinguersi per la sua capacità di unire sport, spettacolo e cultura popolare in un format unico nel suo genere.

Info e programma completo su: www.garrettcontest.it