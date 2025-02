Cesenatico. Si è svolta sabato la formazione per i volontari in caso di emergenza idraulica

L’attività si è svolta in sinergia tra Cri Regionale, Comune di Cesenatico e Consorzio di Bonifica della Romagna

Cesenatico, 24 febbraio 2025_ Si sono svolte sabato scorso le esercitazioni da parte della Cri Regionale in sinergia con il Comune di Cesenatico e Consorzio di Bonifica della Romagna per formare i volontari in caso di emergenza idraulica. La rete virtuosa tra soggetti istituzionali, enti e associazioni mira a fornire al territorio volontari formati per fronteggiare ogni emergenza. La Croce Rossa Italiana regionale ha svolto presso gli impianti del Consorzio di Bonifica di Tagliata di Cervia l’esercitazione del corpo volontario proveniente da tutta la regione, per l’utilizzo di due unità carrellabili composte da pompe di diversa portata. Un progetto nazionale che punta all’utilizzo di apparecchiature sempre più trasversali e dinamiche per la tempestività di intervento in emergenza. Presenti anche il Vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi, Nicola Angiuli responsabile Regionale CRI, operatori e ingegneri del Consorzio di Bonifica della Romagna.

L’idrovoro di Tagliata

L’impianto idrovoro di Tagliata, è una delle strutture più antiche e storiche del territorio, situato tra i comuni di Cervia e Cesenatico, è fondamentale per la gestione idraulica della zona litoranea, proteggendo le aree abitate di Pinarella, Zadina e Tagliata. Questo impianto raccoglie le acque da quattro canali principali: “Arrivo idrovoro Tagliata”, “Sbrozzi”, “Mesolino acque basse” e “Canale di Pinarella”, sollevandole per convogliarle nella rete di acque alte attraverso il canale di scarico esistente. Nel corso del tempo il Consorzio di Bonifica della Romagna ha potenziato l’impianto per aumentare la capacità di smaltimento delle acque dei canali Vena e Tagliata. Questo intervento ha incluso l’installazione di due elettropompe: una con portata di 3.500 l/s e potenza di 250 kW, e un’altra con portata di 1.500 l/s e potenza di 110 kW, per una portata totale di 5.000 l/s e una potenza installata di 360 kW. Il totale dei due impianti di Tagliata (1 e2) è 14.000 mc/s di portata e 920 kW di potenza installata L’impianto è stato progettato per funzionare in parallelo con la struttura preesistente, mantenendo indipendenza operativa grazie a canali di adduzione e scarico autonomi e a un sistema di alimentazione elettrica dedicato. Le acque sollevate vengono convogliate attraverso sei condotti che sottopassano via Tagliata, scaricando in una vasca di dissipazione sul canale di scarico esistente. Oltre alle strutture idrauliche, è stato realizzato un locale tecnico per ospitare le apparecchiature elettriche, i quadri di comando, un gruppo elettrogeno di servizio e un’officina per la manutenzione ordinaria. L’impianto idrovoro di Tagliata rappresenta un elemento chiave nella protezione del territorio contro le alluvioni, garantendo sicurezza e sostenibilità alle comunità locali.