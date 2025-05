Cesenatico. Sono terminati tutti i lavori di ripristino della Ciclovia del Pisciatello

Investimento da € 150.000,00 per il percorso ciclopedonale che era stato danneggiato dall’alluvione del 2023; in corso la progettazione della Ciclovia della Rigossa

Cesenatico, 5 febbraio 2025_ Sono terminati in questi giorni tutti i lavori di ripristino e finitura della Ciclovia del Pisciatello che già dallo scorso maggio era completamente riaperta al pubblico dopo i danneggiamenti causati dall’alluvione del 2023. Gli argini e la pista sono integramente in sicurezza. In queste settimane si è proceduto all’integrazione della segnaletica con la posa di bacheche informative che illustrano la mappa di Cesenatico, i maggiori luoghi d’interesse della città e indicano anche i punti in cui sono presenti lungo il tracciato le bike station e le fontanelle di nuova installazione. I tecnici comunali hanno anche provveduto alle rifiniture per quanto riguarda le piantumazioni mettendone a dimora di nuove e sostituendo quelle danneggiate.

L’investimento è stato di € 150.000 finanziati dalla struttura commissariale del governo.

La Ciclovia

Il progetto complessivo della Ciclovia conta su 8.3 chilometri totali da aggiungere ai 6.7 chilometri già esistenti con la nuova via che collega Cesena a Cesenatico in un percorso a pochi chilometri dal centro ma immerso nel verde e nel silenzio. Una zona sicura per pedoni, podisti e per le biciclette. Il progetto ha visto un investimento totale di 1 milione di euro: € 400.000,00 di contributi regionali e € 600.000,00 stanziati dall’Amministrazione Comunale. Il percorso può anche contare su tre passerelle ciclopedonali posate nei mesi scorsi, snodi fondamentali per garantire la sicurezza del percorso e la sua fruizione e su una vegetazione che è stata rinforzata con la piantumazione di oltre 2000 arbusti tra alberi e siepi.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Nel 2023 l’alluvione è arrivata neanche un mese dopo l’inaugurazione che ci aveva riempito di orgoglio e subito ci siamo messi al lavoro per trovare le risorse necessarie a mettere in sicurezza tutto il percorso. Già dalla scorsa estate la Ciclovia era aperta e abbiamo appena completato i lavori di rifinitura che ne migliorano ulteriormente la fruibilità. Adesso stiamo ultimando anche la progettazione della Ciclovia della Rigossa in modo da avere due collegamenti dall’entroterra al mare su due direttrici diverse», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

Comune di Cesenatico