Cesenatico, un libro per la memoria: “I Carabinieri nel 1943” donato alla Biblioteca Comunale

Un gesto simbolico ma dal forte valore storico e civile. Nella giornata di ieri è stato donato alla Biblioteca Comunale di Cesenatico il volume “I Carabinieri nel 1943”, una raccolta di saggi che ricostruisce l’impegno dell’Arma durante uno dei momenti più drammatici della storia italiana: i mesi successivi alla caduta del regime fascista e all’armistizio dell’8 settembre.

La consegna ufficiale è avvenuta per mano del Luogotenente Carica Speciale Fabio Cantagallo, che ha affidato il volume al direttore della biblioteca Davide Gnola, nella cornice di un incontro sobrio ma ricco di significato.

Un libro per ricordare l’impegno silenzioso dell’Arma

Il volume documenta, con saggi corredati da un’ampia bibliografia e una selezione di immagini storiche, il ruolo dei Carabinieri in un periodo segnato da caos, violenze, disgregazione delle istituzioni. Nonostante le difficoltà, emerge un quadro di dedizione quotidiana, sacrificio e coraggio, in cui molti appartenenti all’Arma scelsero di servire la popolazione e difendere i valori repubblicani, anche a rischio della propria vita.

Attraverso una lettura storicamente rigorosa, “I Carabinieri nel 1943” si propone come strumento per far conoscere alle giovani generazioni un capitolo spesso dimenticato della Resistenza italiana e dell’evoluzione delle forze dell’ordine in un’Italia in trasformazione.

La cultura come veicolo di memoria

La donazione del volume si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del patrimonio storico e civile, che la Biblioteca Comunale di Cesenatico porta avanti da anni, con particolare attenzione alla storia del Novecento e al ruolo delle istituzioni democratiche.

Il direttore Davide Gnola ha espresso il proprio apprezzamento per il gesto, sottolineando l’importanza di iniziative che permettano ai cittadini di accedere a fonti e strumenti per comprendere meglio le radici della nostra democrazia.