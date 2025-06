Cesenatico, una tesi di laurea dedicata al Borgo Marinaro protagonista all’Università di Verona

Questa mattina il sindaco Matteo Gozzoli ha incontrato in Municipio Emma Trivellin, giovane neolaureata all’Università degli Studi di Verona in Lingue per la Comunicazione Turistica e Commerciale, che ha discusso una tesi interamente dedicata a Cesenatico.

Il lavoro, dal titolo “Cesenatico e la sua valorizzazione attraverso il turismo esperienziale e il museo diffuso: storia, tradizioni, patrimonio e offerta del Borgo Marinaro”, ripercorre in modo approfondito la storia della città dalla sua fondazione fino al recente piano marketing 2024-2027.

«È stato un grande piacere leggere una tesi così dettagliata e dedicata alla nostra città – ha commentato il sindaco Gozzoli –. Ringrazio Emma per il lavoro di ricerca, che mi ha fatto riscoprire aspetti importanti del nostro passato e mi ha insegnato nuove cose».

Durante la stagione estiva, Emma Trivellin lavorerà presso un hotel di Gatteo Mare, continuando così il suo percorso nel settore turistico.