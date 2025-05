Challenge Cesenatico, domenica 11 maggio: strade chiuse a Cesena per il passaggio dei ciclisti

Tutto pronto per il ritorno del Triathlon Internazionale “Challenge Cesenatico”, in programma domenica 11 maggio. Come già avvenuto nell’edizione 2024, anche quest’anno il territorio comunale di Cesena sarà interessato dal passaggio degli atleti in bicicletta, con importanti modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione.

Le strade interessate e gli orari

Il percorso ciclistico – lungo circa 90 chilometri – attraverserà Cesena sia all’andata che al ritorno. Le strade coinvolte saranno soggette a divieto di sosta dalle ore 6:00 alle 15:00 e a divieto di transito dalle ore 9:00 alle 14:00:

SP 123 provinciale Sala (da via Stradone Sala a via Ruffio SP70)

Via Ruffio , via Viadotto Gandhi , via Violetti SP90 , via Vigo Ruffio fino a via Emilia Levante

Via Emilia Levante fino a via Montiano SP115 , via Montiano SP115 e via Malanotte fino a SP9 provinciale Badia

Via II Bulgarno’, via Capannaguzzo, via Pavirana, SP123 provinciale Sala da via Capannaguzzo a via Ruffio SP70

Alternativa obbligata: la Secante

Come nelle precedenti edizioni, la via Emilia Levante sarà completamente chiusa al traffico, rendendo la Secante (SS 726 – via U. La Malfa) l’unica alternativa per i collegamenti tra Forlì e Rimini. La viabilità sarà garantita:

in direzione Rimini : ingresso Secante da Ponte Pietra

in direzione Forlì: ingresso Secante da rotonda Rubicone (inizio Secante)

Lo svincolo della SS726 a Case Castagnoli lato Rimini rimarrà aperto in corrispondenza del ristorante “I Girasoli”, mentre quello lato Forlì resterà chiuso per l’intera durata dell’evento.

Il Comune invita i cittadini a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare con anticipo i propri spostamenti, in considerazione delle limitazioni alla circolazione e delle possibili congestioni nelle zone interessate.