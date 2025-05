Champions League. Inter agli ottavi di finale, Milan, Juventus e Atalanta ai playoff e Bologna eliminata

Nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, disputata ieri sera, le squadre italiane hanno ottenuto risultati contrastanti. L’Inter ha brillato con una vittoria netta, mentre altre compagini hanno affrontato sfide più impegnative.

L’Inter ha conquistato l’accesso diretto agli ottavi di finale grazie a una convincente vittoria per 3-0 contro il Monaco. Protagonista assoluto dell’incontro è stato Lautaro Martinez, autore di una tripletta. I nerazzurri hanno sbloccato il risultato al 4′ minuto con un rigore trasformato da Martinez, raddoppiando al 16′ e chiudendo definitivamente la partita al 67′. Con questo successo, l’Inter si è assicurata il quarto posto nel girone, garantendosi il passaggio diretto alla fase successiva.

Il Milan ha subito una sconfitta per 2-1 in trasferta contro la Dinamo Zagabria. Nonostante il momentaneo pareggio di Pulisic, i rossoneri non sono riusciti a ribaltare il risultato. La Juventus è stata superata in casa dal Benfica con un 2-0, complicando il proprio cammino europeo. L’Atalanta, invece, ha ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Barcellona al Camp Nou, dimostrando carattere e qualità. Questi risultati costringeranno Milan, Juventus e Atalanta a passare attraverso i playoff per accedere agli ottavi di finale.

Il Bologna, già matematicamente fuori dalla competizione prima di questa giornata, ha chiuso la sua avventura europea con un pareggio per 1-1 contro lo Sporting Lisbona. Nonostante l’eliminazione, la squadra emiliana ha mostrato orgoglio e determinazione fino all’ultimo incontro.

In altre partite della serata, l’Aston Villa ha superato il Celtic con un pirotecnico 4-2, grazie a una straordinaria prestazione di Morgan Rogers, autore di una tripletta. Il Manchester City ha vinto 3-1 contro il Club Brugge, assicurandosi un posto nei playoff, dove affronterà una tra Bayern Monaco e Real Madrid. Il Bayern Monaco, dal canto suo, ha battuto 3-1 lo Slovan Bratislava, ma dovrà anch’esso passare dai playoff per proseguire il cammino in Champions League.