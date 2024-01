Che vi devo dire? Sono in difficoltà! … di Sergio Pizzolante

Sono in difficoltà!

Sono lontanissimo da Salvini su quasi tutto.

Però, però.

E’ l’unico che dice che la riforma della giustizia è una priorità.

Che il governo sbaglia a metterla in coda a quasi tutto.

Che non è possibile avere 1000 italiani in galera all’anno poi assolti.

Che non è possibile che i responsabili non paghino per questo.

Che è evidente che ci sia in Italia una via giudiziaria al potere da Craxi a Berlusconi a Renzi.

Contro Craxi, Berlusconi e Renzi.

E contro i governi non graditi alla sinistra e alle Procure.

Da trent’anni.

Che vi devo dire?

Che sono in difficoltà.

Dico che Salvini ha ragione. Certo.

Dico che ha più coraggio di tutti.

Chapeau!

Lo dico.

E lo dico nel momento in cui il Governo con Nordio mette in naftalina Nordio.

E non difende il Ministro della Difesa come dovrebbe.

E lo dico nel momento in cui Mediaset di Berlusconi, perseguitato come Craxi e Renzi, licenzia Minzolini e promuove la figlia di Berlinguer che porta nella televisione di Berlusconi i nemici di Berlusconi.

Da Scanzi ai ragazzi di Travaglio.