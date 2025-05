Chi comanda in Italia? … di Sergio Pizzolante

Dopo molti anni in cui scelte politiche chiare non c’erano state. E quindi avevano governato un po’ tutti, Meloni esclusa.

E tutti gli “intellettuali”, attori, cantanti, in parte gli stessi che si inteneriscono per la “rivoluzione” di Hamas e che vorrebbero gli ucraini si arrendessero al fascista Putin.

Secondo fronte.

Il bignamino di aritmetica: hanno votato il 50 per cento degli elettori, la Meloni ha preso il 25 per cento del 50 per cento, quindi la maggioranza degli italiani non sta con la Meloni. Quindi il Governo non ha legittimità democratica. Quindi abbatterlo con ogni mezzo, e quello giudiziario è certamente il più potente, e’ non solo giusto, ma necessario per la democrazia.

Tesi bislacca. Perché se la Meloni non ha la maggioranza assoluta di coloro che hanno diritto al voto i suoi oppositori ne hanno ancora di meno. Banale no?

E poi le democrazie funzionano così. Vince chi prende la maggioranza dei voti di chi va a votare. E non riconoscerlo è questo sì antidemocratico. E molto pericoloso perché significherebbe che nessun governo sarebbe legittimo. Ed è questo il terreno per la presa del comando di poteri non eletti. Nemmeno dal 25 per cento del 50 per cento. Sveglia!!