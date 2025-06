Chi è Giangiacomo Giorgi, il 51enne morto in mare a Riccione. La moglie sui social ringrazia e chiede “silenzio”

BOLOGNA – Era bolognese e lavorava come funzionario di vendita del gruppo ‘Fridle’ Giangiacomo Giorgi, il 51enne che ha perso la vita a Riccione, località della Riviera romagnola, nel pomeriggio di lunedì 9 giugno. L’uomo, nato nel 1974, si trovava a Riccione da qualche giorno: era arrivato nel weekend con la moglie Federica. La coppia ha tre figli, il più grande di 12 anni, Gianmarco, e poi due gemelle di 10 anni, Ginevra e Greta. La famiglia voleva passare qualche giorno di relax al mare dopo la fine delle scuole a Riccione, dove la famiglia aveva una casa di proprietà.

IL POST DELLA MOGLIE SUI SOCIAL

La moglie Federica è una nota influencer (ha 110 mila follower), conosciutissima a Bologna, dove si è sempre occupata di moda e prodotti di bellezza. Questo il messaggio pubblicato dalla donna questa mattina: “In questo momento la mia famiglia sta affrontando un grave lutto. Ho bisogno di tempo e silenzio per stare vicina ai miei figli e affrontare insieme a loro questo grande dolore. Vi ringrazio in anticipo per la comprensione, le dimostrazioni di vicinanza e per il rispetto di questo momento così intimo e difficile”.

COSA È SUCCESSO

Giangiacomo è morto dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno, in mezzo metro di acqua, a 20 metri dalla riva, insieme alla due bambine. Che hanno iniziato a urlare e, quando lo hanno visto accasciarsi, dando l’allarme. La moglie era sulla spiaggia e ha sentito, così come il bagnino, che è subito intervenuto insieme ad altri bagnanti. Purtroppo, le manovre di rianimazione (tentate prima dl bagnino e poi dai sanitari del 118) non sono servite a nulla. Al momento non è chiaro a cosa sia dovuto il malore (l’uomo avrebbe perso i sensi), anche se la cosa più probabile è che si sia trattato di un infarto.

IL MESSAGGIO DELL’AZIENDA

Come scrive il Quotidiano nazionale, la direzione e i colleghi del ‘Fridle Group’ hanno scritto una breve nota di cordoglio per salutare Giangiacomo: “Con profondo rammarico, la direzione ed i colleghi del Gruppo Fridle partecipano al cordoglio per la prematura scomparsa di Giangiacomo Giorgi, prezioso collaboratore dell’azienda”. E ancora: “La sua dedizione al lavoro ed il suo spirito positivo ci mancheranno profondamente. L’azienda si unisce al dolore della Famiglia e di quanti lo hanno conosciuto per la perdita di una persona di valore umano e professionale”.

