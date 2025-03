“Aiutateci a ritrovare Manolo”: Appello in diretta delle figlie dell’uomo di Roma che all’alba del 7 dicembre si è allontanato in circostanze allarmanti da Spoltore ( Pescara ), dove era presso parenti. “Siamo molto preoccupate, di lui sono rimaste solo le scarpe”. Non ha con sé il cellulare, qualcuno lo ha incontrato o ha sue notizie?